صحيفة: صناعة الطيران المدني الإيراني في "ورطة"

وأوضحت الصحيفة أنه "بعبارة أخرى، بناءً على هذه المزاعم، يمكن القول إن 22 إلى 30% من الأسطول الجوي الإيراني نشط، ما يمثل تهديداً خطيراً لهذه الصناعة من منظور نشطاء صناعة الطيران".

ورفضت الصحيفة ما وصفتها بمزاعم حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي التي تدّعي "أن عدد الطائرات التشغيلية في شركات الطيران قد زاد، إلا أن هذا لا يتوافق مع الواقع الميداني لسوق السفر الجوي وسهولة الوصول إلى تذاكر الطيران".

وقال مقصود أسعدي ساماني، سكرتير اتحاد الخطوط الجوية الإيرانية، لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية قبل أيام: "رغم أنه حسب إعلان منظمة الطيران، هناك 173 طائرة عاملة في الأسطول الجوي، لكن من بين هذه الطائرات هناك 115 منها قادرة بالفعل على الطيران؛ وحاليًا هناك 20 شركة طيران و115 طائرة نشطة في بلدنا، وقد وصلت فترة الانتظار لشراء تذكرة طائرة من 15 يومًا إلى شهر".

كما اعتبرت الصحيفة تصريحات المسؤولين في حكومة رئيسي عن عزم طهران القيام بإنتاج طائرات ركاب مدنية بالتعاون مع روسيا بأنها "تكرار لتجربة غير سارة".