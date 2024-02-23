دول أفريقية رهينة "فقاعة الديون" الصينية

تطوّق الصين دولا أفريقية بـ"فخ الديون" ضمن سياسة عرفت بها تكبر مثل الفقاعة في حال التخلف عن السداد، ما يستنزف عائدات الضرائب واحتياطيات العملات الأجنبية ويصل إلى رهن سيادة تلك الحكومات.

ومع حلول موعد سداد الديون المستحقة للصين وسائر المقرضين الأفارقة في عام 2024، عبّرت عدة بلدان عن عدم قدرتها على الامتثال للحساب الاقتصادي، ما قد يقوض تقدمها واستقرارها ويخلف عواقب وخيمة على الأمن البشري.

وكشف البنك الدولي عن 9 بلدان أفريقية بدأت هذا العام بالتعثر عن سداد الديون، من بينها إثيوبيا وغانا وزامبيا، وانضمت إليها تشاد بسعيها إلى إعادة هيكلة ديونها، مقابل 15 دولة أخرى معرّضة بشدة لخطر التعثر، و14 بلدا مصنفا على أنها تتعرّض لخطر متوسط.