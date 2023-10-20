إسبانيا.. القروض العقارية المختلطة تصل لأعلى مستوياتها التاريخية

أفاد تقرير مؤشر "iAhorro"، أن القروض العقارية المختلطة في إسبانيا أصبحت تمثل نحو 70% من إجمالي العقود الموقعة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ الاحتفاظ بالسجلات.

حيث يلجأ إليها المرتهنون هرباً من الزيادة في أسعار الفائدة الثابتة وعدم اليقين الذي يترتب على أسعار الفائدة المتغيرة بعد ارتفاع سعر "يوريبور" إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، يعد عامل الجذب الرئيسي لهذه القروض العقارية أنها تجمع بين فائدة ثابتة مطبقة في السنوات الأولى وفائدة متغيرة مدفوعة في القسم الأخير من القرض، بمعدل فائدة يبلغ 2.22% في المتوسط ​​خلال السنوات الأولى، أي أقل من 3.24 ٪ من متوسط ​​الفائدة على إجمالي قروض الرهن العقاري.