إسبانيا.. القروض العقارية المختلطة تصل لأعلى مستوياتها التاريخية
أفاد تقرير مؤشر "iAhorro"، أن القروض العقارية المختلطة في إسبانيا أصبحت تمثل نحو 70% من إجمالي العقود الموقعة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ الاحتفاظ بالسجلات.
حيث يلجأ إليها المرتهنون هرباً من الزيادة في أسعار الفائدة الثابتة وعدم اليقين الذي يترتب على أسعار الفائدة المتغيرة بعد ارتفاع سعر "يوريبور" إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب التقرير، يعد عامل الجذب الرئيسي لهذه القروض العقارية أنها تجمع بين فائدة ثابتة مطبقة في السنوات الأولى وفائدة متغيرة مدفوعة في القسم الأخير من القرض، بمعدل فائدة يبلغ 2.22% في المتوسط خلال السنوات الأولى، أي أقل من 3.24 ٪ من متوسط الفائدة على إجمالي قروض الرهن العقاري.
وأشار التقرير إلى أن نقطة التحول التي أدت إلى تغير الاتجاه بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عندما وقع 24.14% من الإسبان على رهن عقاري مختلط، واستمرت الزيادة في كانون الأول/ ديسمبر عندما ارتفعت النسبة لتمثل 35.78% من إجمالي التوقيعات، وفي شباط/ فبراير ارتفعت إلى 63.64%. ومن ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى 70%.
كما لفت التقرير إلى تصريح إستيفانيا غونزاليس، المتحدثة باسم التمويل الشخصي لشركة "كيليستو"، حيث تعتبر أن جاذبية الرهون العقارية المختلطة تكمن في حقيقة أنها "توفر الضمان للمستهلك لبضع سنوات، بسعر أقل من السعر الذي تفرضه حاليا أفضل الرهونات العقارية الثابتة"، على الرغم من أنه بمجرد مرور الفترة الأولى، فإن الرسوم المدفوعة كل شهر تعتمد مرة أخرى على التقلبات التي يعاني منها اليوروبور".
المصدر: موقع "Infobae" الإخباري