حرب غزة تجبر الإسرائيليين على تأخير سداد أقساطهم المالية‎

قالت هيئة الرقابة المصرفية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيقل من القروض، في أكتوبر/ تشرين الأول، نتيجة للحرب مع حركة حماس.

وقال بنك إسرائيل (البنك المركزي)، إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيقل (727 مليون دولار)، الشهر الماضي.

وأضاف أن بيانات تم جمعها، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض، الشهر الماضي، كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.