المستشار الألماني يفتتح محطة ثانية لاستيراد الغاز

افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، محطة استيراد وتحويل للغاز الطبيعي المسال في ميناء لوبمين على بحر البلطيق؛ بهدف تعويض توقف شحنات الغاز الروسي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال المستشار: "لقد حرصنا أيضًا على أن تظل إمدادات الطاقة في ألمانيا آمنة في الأوقات الصعبة"، فيما تعاني البلاد بشكل كبير من تأثير أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.