الإمارات تمول مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار

وقعت الحكومة الأردنية وصندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

جرى ذلك على هامش زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى أبو ظبي، ولقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة أن المذكرة تتضمن تخصيص 75 مليون دولار دعمًا للموازنة العامة الأردنية.

وتشمل المشاريع المقررة مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس، بحسب الوكالة.