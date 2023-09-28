أداء بريطانيا السيئ في تشييد المشروعات يكلفها مليارات الدولارات

صدر قانون البرلمان البريطاني الذي أجاز بناء "غريت ويسترن ريلوي" في سبتمبر من عام 1835. وبحلول عام 1841، اكتمل بناء خط السكة الحديدية البالغ طوله 116 ميلًا، والواصل إلى بريستول، بينما نفق القناة أو نفق المانش (HS1)، الذي تم افتتاحه في عام 2007، كان أول خط جديد لسكة حديدية في بريطانيا منذ أكثر من 100 عام.

أما خط السكة الحديد التالي، الذي يعرف بـ HS2 من لندن إلى برمنغهام، فسوف يستغرق بناؤه قرابة 25 عامًا، من طرح الفكرة إلى الافتتاح، على افتراض المضي قدمًا في تنفيذه.

من الواضح، أنّ خط سكة حديد غريت ويتسرن ريلوي (GWR)، الذي صممه المهندس البريطاني النابغة "إسامبارد كينجدم برونيل"، يختلف في نواح كثيرة عن مشروع خط سكة حديد (HS2)، فالبلاد كانت أقل اكتظاظًا على نحو كبير، وعدد السكان أقل، والتنظيم معدوم، بالإضافة إلى رخص الأيدي العاملة إثر تفريغ الريف البريطاني من سكانه في أعقاب الثورة الصناعية.

رغم ذلك، واجه "برونيل" بعض المصاعب وقد تمثلت في اعتراضات ملاك الأراضي على طول الطريق خط السكة الحديد، إضافة إلى معارضة شركات النقل المنافسة في ذلك الوقت.

مثل (HS2)، زادت الأنفاق والجسور كثيرًا من قيمة الفاتورة التي وصلت إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، أي ضعف الموازنة المخصصة للمشروع. فضلًا عن مقتل أكثر من 100 من أصل 4000 عامل شاركوا في عملية البناء.