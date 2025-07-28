لتخفيف رسوم ترامب.. بنغلادش تعرض شراء 25 طائرة من بوينغ

عرضت بنغلاديش شراء 25 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ على أمل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخفف الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات بنغلاديش المصدرة إلى السوق الأمريكية.

وقال وزير التجارة البنغالي محبوب الرحمن في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" يوم الأحد، قبل سفره إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين: "لقد قطعنا على أنفسنا التزاماتٍ يُمكننا الوفاء بها. وشراء بوينج جزءٌ من ذلك".

وسينضم محبوب الرحمن إلى وفد رفيع المستوى، برئاسة المستشار التجاري بشير الدين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الفترة من 29 إلى 31 يوليو/تموز الحالي، وتأتي هذه المحادثات قبل أيام قليلة من دخول هيكل التعريفات الجمركية الجديد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.

ومع إقراره بأن تسليم الطائرات سيستغرق سنوات، أشار رحمن إلى التزام بنغلاديش بشراء 50 طائرة بوينج كجزء من اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة. وقال: "نحن نقدم عرضا قويا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فرض ترامب تعريفة جمركية 35% على البضائع الواردة من بنغلاديش، وهي مورد رئيس للملابس للولايات المتحدة. وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا الآن إلى الحصول على رسوم جمركية أمريكية قريبة من تلك المفروضة على منتجات الشركاء التجاريين الإقليميين الآخرين، مثل فيتنام التي تخضع منتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم بـ20% وإندونيسيا والفلبين 19%.

كما وقّعت دكا الأسبوع الماضي اتفاقية أولية مع مزارعي القمح الأمريكيين لاستيراد 700 ألف طن من الحبوب سنويا على مدى 5 سنوات.

وصرح الرحمن "نزيد أيضا وارداتنا من القطن وفول الصويا الأمريكي- وهذا سيكون أكثر فعالية في تقليص فجوة تجارتنا، لأننا نحتاج إليهما على مدار العام".