ركود كبير.. تداعيات حرب غزة تتسلل إلى الاقتصاد الأردني

"ويؤثر ذلك على عجز الحساب الجاري، بمعنى أن دخل الأردن من العملات الأجنبية قد يتأثر خاصة إذا تراجعت الصادرات للضفة الغربية أو ارتفعت أسعار النفط، واضطرار الأردن للبحث عن مصادر بديلة للغاز ودفع كلف إضافية"، وفقًا للخبير الاقتصادي.

وأشار "عايش" إلى أن التقديرات المتعلقة بالإيرادات المحلية قد تقل عن المتوقع، ما يقود إلى عجز إضافي في الموازنة العامة، وزيادة المديونية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الحرب تؤثر على منظومة الاقتصاد، وقد تؤثر على موازنة العام المقبل، خاصة في ظل الحديث الإسرائيلي عن إطالة مدة الحرب".

كما نوّه إلى أن "التهديدات في البحر الأحمر تزيد من المصاعب الاقتصادية رغم اعتماد الأردن على الممر البحري مع مصر، لكن ذلك لا يُغني الأردن عن ممر باب المندب، الأمر الذي هدد صادرات وواردات الأردن من دول شرق آسيا".

ويعد القطاع السياحي من أكبر القطاعات المتضررة جراء الحرب في قطاع غزة، إذ حذر البنك الدولي من أن اتساع نطاق الحرب قد "ينطوي على آثار اقتصادية محتملة على الاقتصاد الأردني"، لا سيما تأثيرها على النشاط السياحي وما يترتب عليها من آثار على إيرادات السياحة، والحسابات الخارجية.

وقال ​​​​البنك الدولي، في بيان له، مؤخرًا، إن التقارير تشير إلى انخفاض نسب إشغال الفنادق والحجوزات من 50 إلى 75% منذ بدء الحرب، فضلاً عن تكبد قطاع الطيران تكاليف تشغيلية أعلى لاتخاذ الرحلات مسارات أطول.

وفي هذا الصدد، يقول عضو الهيئة الإدارية في جمعية أدلاء السياح الأردنية، أيمن عمر، لـ"إرم نيوز"، إن "القطاع السياحي في المملكة شهد بداية مبشرة في هذا العام وارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح القادمين؛ نظرًا للتسهيلات المقدمة للسياح، بما في ذلك الطيران منخفض التكاليف".

وأشار عمر إلى أن "الارتفاع الكبير في أعداد السياح، خلال الأشهر الماضية، دفع إلى استقدام مترجمين وحافلات سياحية من مصر لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القادمين للمملكة".

لكن عمر قال إن "حرب غزة أدت إلى تراجع كبير في عدد السياح، وانخفاض نسبة الحجوزات الفندقية بشكل كبير، وهو ما يهدد القطاع الذي لم يتعافَ بعد من آثار جائحة كورونا".

وتنطبق الحال أيضًا على المطاعم السياحية، ومحال الحلويات، إذ أدى الارتباط الجغرافي والاجتماعي بين الأراضي الفلسطينية والأردن إلى تراجع نسبة الإقبال بشكل كبير.

وقال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات في الأردن، عمر عواد، إن "نسبة الإقبال تراجعت 80%"، مرجعًا ذلك إلى الأثر النفسي للحرب على المواطنين في الأردن بحكم القرب المكاني والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، إضافة لتراجع أعداد السياح القادمين.