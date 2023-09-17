العراق يقرر زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة النجف النفطية

كشف حيان عبدالغني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط في العراق، اليوم الأحد، أن وزارته تجري دراسة لإضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة النجف بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًّا.

وقال خلال جولة تفقدية في المصفاة إن مصفاة النجف واحدة من المصافي المهمة التي تستهدف وزارة النفط العراقية زيادة وتحسين طاقاتها التكريرية بوحدات إنتاجية جديدة بطاقة تبلغ 70 ألف برميل يوميًّا، بهدف تحسين جودة منتجاتها النفطية.

وأشار عبدالغني إلى أهمية المصفاة في تجهيز "النافثا" بكميات تصل إلى 825 ألف لتر يوميًّا، بالإضافة إلى 650 ألف لتر يوميًّا من الكيروسين، و 650 ألف لتر يوميًّا من زيت الغاز، بحسب بيان للوزارة.

وتعمل مصفاة النجف على تجهيز وإنتاج وإمداد محطات الطاقة الكهربائية في محافظتي النجف وكربلاء بالنفط الأسود (زيت الوقود عالي الكبريت)، بكميات تقارب 6 ملايين لتر يوميًّا.

يذكر أن أن مصفاة النجف، وهي واحدة من مصافي وسط العراق، تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 30 ألف برميل يوميًّا.