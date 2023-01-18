السعودية تربط تقديم منح مباشرة وودائع لحلفائها بإجراء إصلاحات‎‎

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها، حيث كان تقديم المنح المباشرة والودائع، دون شروط فيما مضى.

وقال الوزير السعودي خلال كلمة في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".

وأوضح أن "المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

ونقلت وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام سعودية حديث الوزير الذي قال فيه أيضًا، إن "الصين مهمة جدًّا للسعودية، وأكبر شريك تجاري لها، لكن الولايات المتحدة أيضًا شريك مهم وإستراتيجي للغاية".