تقرير: النقل الجوي والبرّي بداية سيئة للحد من انبعاثات الكربون في فرنسا

ونقلت الصحيفة عن بيير ليفليف، وهو مسؤول عن قضايا النقل في شبكة العمل المناخي "RAC" قوله، إنه "حتى لو تمكنا فنيًا من استبدال الكيروسين بنسبة 100% بالوقود الحيوي بحلول عام 2035، فإن هذا لن يهم إلا إسطول من الطيران، كما ستكون هناك منافسة في الاستخدام في مجالات التدفئة والبناء والتشييد، الأمر الذي سيحد من موارد الطاقة هذه".

وبين أنه "حتى لو تمكنا من إنتاج ما يكفي من وقود الطيران المستدام للحفاظ على طيران جميع الطائرات، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها ستنخفض، لكنها لا تمثل سوى ثلث تأثير القطاع على المناخ، عبر ما يسمى بـ"التأثير الإشعاعي".

وأشار ليفليف إلى أن الطائرات الحالية أكثر اقتصادًا بكثير من تلك التي كانت موجودة قبل 20 عامًا، لكن معدل التحسن في كفاءتها في استخدام الطاقة يتباطأ بمرور الوقت، وهو ما يدعو إلى الاعتماد على تقدم تكنولوجي غير مؤكد لخفض الانبعاثات بشكل كبير.

الآثار البيئية

وبينت الصحيفة أن الخطة أوصت بتقليل عدد الرحلات الجوية بهدف الحد من الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران، موضحة أن زيادة استخدام أنواع الوقود البديلة، التي تعد أكثر تكلفة بثلاثة إلى أربعة أضعاف من تكلفة "الكيروسين"، يمكن أن تزيد من تكلفة التذاكر، وبالتالي تقليل الطلب، إلا أن دمج أنواع الوقود البديلة سيستغرق سنوات.

ونوهت الصحيفة إلى أن فرض ضريبة على تذاكر الطائرة أو "الكيروسين" يمكن أن يؤدي إلى تسريع التأثير المثبط المرتبط بالسعر، إلا أن الحكومة تستبعد ذلك الخيار، معتبرة أن من شأنه أن يعوق القدرة التنافسية الفرنسية، ولا سيما أن الإعفاء الضريبي على "الكيروسين" عالمي.

النقل البرّي

وفي فرنسا، تمثل المركبات الخاصة ما يقرب من ثلثي الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل البرّي، حيث تمثل السيارة 55% من انبعاثات النقل البري، في حين قدرت انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من السيارات الحرارية في فرنسا منذُ عام 1990، بملايين الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ومن السيارات التي تعمل على مادة "الديزل"، بـ47.7 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتتضمن الخطة محورين بخصوص النقل البرّي، أولهما من خلال تفضيل المركبات الخاصة "الخفيفة والموفرة للوقود" لتحقيق توفير قدره 3 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال تشجيع السكان على التحول أكثر نحو السيارات الكهربائية.