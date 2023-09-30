تقرير: النقل الجوي والبرّي بداية سيئة للحد من انبعاثات الكربون في فرنسا
اعتبر تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن قطاعي النقل الجوي والبري في فرنسا يعتبران أنموذجين سيئين للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة الفرنسية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33.8% في عام 2030.
وقالت الصحيفة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، كشف مؤخرًا، عن سبل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، من خلال خطة الأمانة العامة للتخطيط البيئي (SGPE) الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الفرنسية بنسبة 33,8% في عام 2030 مقارنة بعام 2022.
قطاع الطيران
ويعد قطاع الطيران مثالا للصعوبات، التي يفرضها التحول البيئي غير الملزم قانونًا، وسط تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الطيران المدني الفرنسي، باستثناء السنوات الثلاث الماضية، التي تأثرت بجائحة كورونا.
وتقدر انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية الناجمة عن النقل الجوي في فرنسا منذ عام 1990، بملايين الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقًا للصحيفة.
وتسعى الحكومة الفرنسية في خطتها بخصوص الطيران إلى خفض 12 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، أي خفض انبعاثات القطاع إلى النصف في 7 سنوات.
وبينت الصحيفة أنه بالرغم من توفر أدوات إزالة الكربون، إلا أن تأثيرها متأخر أو محدود للغاية.
الوقود المُستدام
وتوصي خطة (SGPE) بزيادة حصة وقود الطيران المستدام (CAD)، الذي تستخدمه الطائرات تدريجيًا، ويتميز الجيل الثاني منه بأنه لا يُشجع على إزالة الغابات ولا يُنافس الزراعة من أجل الغذاء، إلا أن الكميات المنتجة منه حاليًا تمثل 1% من أنواع الوقود المستخدمة في الطيران العالمي، ولاسيما أنه من المستحيل تمامًا استبدال "الكيروسين" بالوقود الحيوي بالنسبة للسفر الجوي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الجيل الثاني من وقود الطيران المستدام يشتق من الكتلة الحيوية، عبر إعادة تدوير أو تثمين الزيوت والدهون والنفايات أو المخلفات الزراعية والحرجية، في حين أن الجيل الأول مشتق من زيت النخيل وقصب السكر.
ونقلت الصحيفة عن بيير ليفليف، وهو مسؤول عن قضايا النقل في شبكة العمل المناخي "RAC" قوله، إنه "حتى لو تمكنا فنيًا من استبدال الكيروسين بنسبة 100% بالوقود الحيوي بحلول عام 2035، فإن هذا لن يهم إلا إسطول من الطيران، كما ستكون هناك منافسة في الاستخدام في مجالات التدفئة والبناء والتشييد، الأمر الذي سيحد من موارد الطاقة هذه".
وبين أنه "حتى لو تمكنا من إنتاج ما يكفي من وقود الطيران المستدام للحفاظ على طيران جميع الطائرات، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها ستنخفض، لكنها لا تمثل سوى ثلث تأثير القطاع على المناخ، عبر ما يسمى بـ"التأثير الإشعاعي".
وأشار ليفليف إلى أن الطائرات الحالية أكثر اقتصادًا بكثير من تلك التي كانت موجودة قبل 20 عامًا، لكن معدل التحسن في كفاءتها في استخدام الطاقة يتباطأ بمرور الوقت، وهو ما يدعو إلى الاعتماد على تقدم تكنولوجي غير مؤكد لخفض الانبعاثات بشكل كبير.
الآثار البيئية
وبينت الصحيفة أن الخطة أوصت بتقليل عدد الرحلات الجوية بهدف الحد من الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران، موضحة أن زيادة استخدام أنواع الوقود البديلة، التي تعد أكثر تكلفة بثلاثة إلى أربعة أضعاف من تكلفة "الكيروسين"، يمكن أن تزيد من تكلفة التذاكر، وبالتالي تقليل الطلب، إلا أن دمج أنواع الوقود البديلة سيستغرق سنوات.
ونوهت الصحيفة إلى أن فرض ضريبة على تذاكر الطائرة أو "الكيروسين" يمكن أن يؤدي إلى تسريع التأثير المثبط المرتبط بالسعر، إلا أن الحكومة تستبعد ذلك الخيار، معتبرة أن من شأنه أن يعوق القدرة التنافسية الفرنسية، ولا سيما أن الإعفاء الضريبي على "الكيروسين" عالمي.
النقل البرّي
وفي فرنسا، تمثل المركبات الخاصة ما يقرب من ثلثي الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل البرّي، حيث تمثل السيارة 55% من انبعاثات النقل البري، في حين قدرت انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من السيارات الحرارية في فرنسا منذُ عام 1990، بملايين الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ومن السيارات التي تعمل على مادة "الديزل"، بـ47.7 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتتضمن الخطة محورين بخصوص النقل البرّي، أولهما من خلال تفضيل المركبات الخاصة "الخفيفة والموفرة للوقود" لتحقيق توفير قدره 3 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال تشجيع السكان على التحول أكثر نحو السيارات الكهربائية.
وتمثل السيارات الكهربائية مضمون المحور الثاني، للوصول بنسبة 100% في نسبة استخدامها عام 2030، مقارنة بنسبة 1% فقط في الوقت الراهن، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الانبعاثات بمقدار 11 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتسعى الحكومة إلى الدفع نحو ذلك التحول عبر نشر محطات الشحن، ومراجعة المزايا الضريبية المرتبطة بأساطيل الشركات ومركباتها أو تشديد العقوبات لتشجيع شراء وإنتاج مركبات أكثر اقتصادًا، على الرغم من أن فرنسا تشهد تسارعًا في مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة منذ عام 2020.
أمر مُعقد
وبحسب الصحيفة، لن يكون ما تتضمنه الخطة بخصوص النقل البرّي، أمرًا سهلًا، لاسيما أن سيارات الدفع الرباعي، الأكبر والأثقل والأكثر تلويثًا من السيارة المتوسطة، هي الأكثر مبيعًا في أوروبا، إذ مثلت تلك السيارات في فرنسا 46% من تسجيلات السيارات الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
ويقول تقرير الصحيفة، إن أهداف الحكومة الفرنسية تتعارض مع واقع عرض الشركات المصنعة، الذي يفضل إنتاج سيارات الدفع الرباعي، حيث يرى كارلوس تافاريس، رئيس شركة "Stellantis"، أنه من المستحيل إنتاج سيارات كهربائية صغيرة بشكل مربح في فرنسا، مبينًا أن "التحدي الصناعي الذي تواجهه فرنسا لا يتمثل في بناء مركبات متطورة فحسب، بل أيضًا مركبات كهربائية صغيرة مثل بيجو".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية