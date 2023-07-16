تقرير: الناتج المحلي الأمريكي ينكمش رغم استبعاد الركود

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3% في حزيران/يونيو مقارنة بالعام السابق.

وأصبح المؤشر عند مستوى أقل بكثير من ذروته التي وصلت إلى 9.1% في نفس الفترة في العام 2022، كما أنه الأبطأ منذ أكثر من عامين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم قولهم إن "الركود الاقتصادي أصبح مستبعدًا مع بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع، لكنهم نوهوا إلى أن نسب النمو ستتراجع ولكن في وقت متأخر من هذا العام وبوتيرة أقل من التوقعات السابقة".

وأسهمت عوامل عدة في تخفيف الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال من توقعاتهم بحدوث حالة ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، ومن بينها تخفيف مستويات التضخم ومواصلة سوق العمل على الحفاظ على قوته بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية.

وتشير تقارير أخرى إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لكن بنسبة قليلة جدًا، حيث يرى قسم كبير منهم أنه "من المبكر جدا الحديث عن خفض أسعار الفائدة قبل السيطرة الكاملة على التضخم، من خلال عدة بيانات متتالية تؤكد ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات حول حدوث ركود اقتصادي ما تزال مرتفعة، بحسب الاستطلاع، وذلك من خلال "المقارنة التاريخية " لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتراجع نسب التضخم.

وبحسب استطلاع "وول ستريت جورنال"، فقد توقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي نسبته 1.5 بالمئة في الربع الثاني، وهو ارتفاع حاد من 0.2 بالمئة في الاستطلاع السابق.

كما توقعوا أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6% في الربع الثالث، على عكس الانكماش المتوقع بنسبة 0.3% في الاستطلاع السابق.

وأضافوا أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1% في عام 2023، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، ما يعني ضعف التوقعات السابقة البالغة 0.5%.

وقال ما يقرب من 60% من الاقتصاديين إن السبب الرئيسي لتفاؤلهم بشأن استبعاد حدوث الركود الاقتصادي يعود لتوقعهم بأن تواصل نسب التضخم في التباطؤ.

هذا وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاض مقياس التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة من 5.4% في آذار/مارس 2022 إلى 4.6% في أيار/مايو.

المصدر: وول ستريت جورنال