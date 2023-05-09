دراسة إنشاء صندوق لدعم الاستثمار والصادرات بين السعودية والمغرب

كشف رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، عن دراسة إنشاء صندوق يدعم الاستثمار والصادرات بين البلدين.

ونقلت قناة "الشرق" عن خالد بنجلون قوله، إن السعودية والمغرب تدرسان "استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية".

وأضاف، القطاعان العام والخاص بما في ذلك البنوك في البلدين، ستشارك في تأسيس الصندوق.

وقال بنجلون، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، إن الصندوق سيكون "بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين".

ولفت إلى وجود تقدم في مباحثات إطلاق خط بحري مباشر بين السعودية والمغرب، بعد عقد لقاءات بين سلطات الموانئ في البلدين، والتشديد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى مرحلة إطلاق الخط البحري.

ونوّه بنجلون، إلى أن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين "كبيرة جدًّا"، داعيًا إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.

وأكد أن الهدف هو السعي نحو تنويع التبادل التجاري بالسلع بين البلدين، بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.

وأضاف بنجلون، أن التبادل التجاري بين البلدين تهيمن عليه تجارة المحروقات والمنتجات الزراعية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 1.7 مليار دولار خلال عام 2021.