تراجع الدولار بعد إشارات على تباطؤ التضخم الأمريكي

تراجع الدولار الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في أكتوبر/تشرين الأول، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إن "أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول"، مضيفا أن "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا من 3.7 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وقال برايان جاكوبسن كبير خبراء الاقتصاد لدى "أنيكس ويلث مانجمنت" بولاية ويسكونسن: "يمكنكم أن تقولوا وداعا لعهد رفع أسعار الفائدة".

وقال ماثيو ميسكين كبير الخبراء الاستراتيجيين المشارك لشؤون الاستثمار لدى جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت في بوسطن إن "من المرجح أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل"، مضيفا: "يبدو أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى صار أقل احتمالا نظرا لبيانات التضخم الضعيفة".