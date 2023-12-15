البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسيرويترز

البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة

أعلن بنك روسيا (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 16٪ سنويًا، وهو الحد الأقصى، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

وجاء في بيان البنك الروسي، "في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، قرر مجلس إدارة بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 16.00% سنويًا".

ومنذ شهر يوليو/تموز، بدأ البنك المركزي الروسي ومن أجل مكافحة التضخم المتسارع، برفع سعر الفائدة الرئيس في البداية بمقدار نقطة مئوية واحدة.

البنك المركزي الروسي
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ولكن بعد شهر، في أغسطس/آب، وعلى خلفية انخفاض سعر صرف الروبل، قام البنك المركزي بزيادة حادة في سعر الفائدة بنسبة 3.5 نقطة مئوية دفعة واحدة.

ورفع البنك سعر الفائدة أيضًا، في سبتمبر/أيلول وفي أكتوبر/تشرين الأول.

روسيا

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