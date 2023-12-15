البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة
أعلن بنك روسيا (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 16٪ سنويًا، وهو الحد الأقصى، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.
وجاء في بيان البنك الروسي، "في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، قرر مجلس إدارة بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 16.00% سنويًا".
ومنذ شهر يوليو/تموز، بدأ البنك المركزي الروسي ومن أجل مكافحة التضخم المتسارع، برفع سعر الفائدة الرئيس في البداية بمقدار نقطة مئوية واحدة.
ولكن بعد شهر، في أغسطس/آب، وعلى خلفية انخفاض سعر صرف الروبل، قام البنك المركزي بزيادة حادة في سعر الفائدة بنسبة 3.5 نقطة مئوية دفعة واحدة.
ورفع البنك سعر الفائدة أيضًا، في سبتمبر/أيلول وفي أكتوبر/تشرين الأول.