هل يحافظ الدولار على هيمنته العالمية؟.. التاريخ يجيب

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا بالشراكة مع منظمة "بروجيكت سينديكيت" للكاتب باري آيشينغرين، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا وأحد المساهمين في الكتاب واسع الانتشار "كيف يعمل نظام العملات الشامل"، سلط فيه الكاتب الضوء على مستقبل الدولار الأمريكي كعملة عالمية، ومدى قدرة التغيرات الجيوسياسية على إضعافه أو إزاحته عن عرشه الدولي.

وقال آيشينغرين في مقاله إنه "عندما تم إخراج روسيا من النظام المصرفي الأميركي وتعليق عضويتها في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت، وتحول روسيا بالتالي بعيداً عن الدولار الذي بدأ بعد ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم في 2014، كان مدفوعاً بالخوف من العقوبات الأميركية، فيما حذر عدد من المراقبين من أن تحذو دول أخرى حذو روسيا؛ بسبب تسليح الدولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "الصين أرادت دعم هذا الخروج من النظام المصرفي الأمريكي من خلال تشجيع دول العالم على إجراء تعاملاتها المالية باليوان"، مشيرا إلى أن "دعوة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة كبديل للدولار تندرج ضمن هذه المساعي".

ولفت إلى أن "حملة الصين لتدويل عملتها المحلية اليوان واعتمادها في التعاملات العالمية لا تعكس التوترات مع الولايات المتحدة فحسب، بل تعكس أيضاً الرغبة في استعراض القوة على المستوى الدولي، في ظل توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والمالي في جوانب أخرى من سياستها الخارجية"، منوها إلى أنه "من غير المرجح أن ينجح تفوق الدولار المنفرد في عالم يهيمن عليه اقتصادان كبيران بينهما خلافات ويستفيد أحدهما فقط من الامتيازات الباهظة التي يتمتع بها الدولار".

وأوضح أن "حملة العملة الموحدة التي يقودها الرئيس البرازيلي تعكس وجهة نظر مفادها بأن تصاعد قوة ونفوذ مجموعة بريكس بات أمرًا لا يمكن إنكاره، وبأن حصول المجموعة على مقعد متقدم على طاولة النقد العالمي أمر مستحق سواء وافقت الولايات المتحدة على ذلك أم لم توافق".

وتساءل الكاتب عن "مدى تأثير قدرة هذه التطورات الجيوسياسية العالمية على إنهاء هيمنة الدولار"، لافتا إلى أن "التاريخ الحديث يدل على عدم احتمالية حدوث ذلك، رغم أن القرن الماضي يحمل قصصا عن فقدان العملات الدولية لمكانتها اعتمادا على تصرفات الدولة التي تصدر هذه العملة، وليس فقط على الظروف الجيوسياسية الخارجة عن سيطرتها".