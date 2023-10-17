مصر تفرض إجراءات لوقف استنزاف العملة الأجنبية

طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.

وطلب البنك المركزي، الأسبوع الماضي، من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية. والآن، وفي تعليمات شفهية للبنوك، وسّع المركزي القيود لتشمل بطاقات الائتمان.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي: "في ظل ما لوحظ أخيرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".