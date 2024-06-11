تراجع الذهب مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2302.89 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضاً إلى 2320.20 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/ أيار المقرر، غداً الأربعاء، فضلاً عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.22 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.6% إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 893.60 دولار.