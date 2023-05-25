البيت الأبيض: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد

أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، أن مفاوضات "مثمرة" تجري بين الرئاسة الأمريكية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد.

وقالت كارين جان بيار قبل أسبوع من الأول من حزيران/يونيو، التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاساً، إن المفاوضات "مستمرة".