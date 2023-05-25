البيت الأبيض: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد
أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، أن مفاوضات "مثمرة" تجري بين الرئاسة الأمريكية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد.
وقالت كارين جان بيار قبل أسبوع من الأول من حزيران/يونيو، التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاساً، إن المفاوضات "مستمرة".
ويبدأ النواب الأمريكيون الخميس عطلة تستمر عشرة أيام، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنّب تخلّف البلاد عن السداد.
وتفصلنا سبعة أيام عن الأول من حزيران/يونيو، وهو اليوم الذي قد تفرغ اعتباراً منه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من خضّات كبرى في الأسواق العالمية.