محاولة اغتيال ترامب تتلاعب بأسعار بيتكوين والذهب والدولار

صعدت سعر العملة المشفرة الأبرز "بيتكوين"، بنسبة 4 % في التعاملات المبكرة، الأحد، قبل أن تقلص المكاسب إلى 2 % في أعقاب الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب.

وفجر الأحد، أُصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا، فيما وصفت إصابته بالطفيفة.

وبحلول الساعة "04:00 ت.غ"، صعدت أسعار وحدة بيتكوين بنسبة 4.01 % أو بمقدار 2390 دولارًا إلى 60621 دولارًا، مقارنة مع إغلاق جلسة السبت، قبل أن تقلص المكاسب إلى 59.6 ألف دولار بحلول الساعة 14:20 "ت.غ".

وأسواق العملات المشفرة تعمل 7 أيام بالأسبوع، على عكس أسواق المال العالمية التي تعمل 5 أيام، فيما كانت في عطلة أسبوعية، عند وقوع محاولة الاغتيال، وهو ما يبرر ارتفاع بيتكوين لعدم وجود أسواق للذهب الذي يعد ملاذًا آمنًا في حالة التوترات.

وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير، وأخضع لفحوصات طبية"؛ فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية أثناء كلمة ترامب، وشُوهدت دماء على أذنه.

عملة مشفرة مدعومة

كذلك، صعدت بيتكوين بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو للمرشح الجمهوري أن إصابته طفيفة، فيما يعد أو رئيس أمريكي يدعم العملات المشفرة، منذ ظهورها في 2008.

والأهم فيما جرى، الأحد، أن محللي أسواق المال بدأوا يتحدثون عن مكاسب جناها ترامب، بعد محاولة اغتياله، والتي قد تكون ورقة إضافية تقريبه من البيت الأبيض أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفرضية فوز ترامب، تعد إيجابية لسوق العملات المشفرة، بسبب تسارع التصريحات المؤيدة من جانبه لصناعة الكريبتو، ونيته حضور مؤتمر معدني بيتكوين خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

الذهب أمام ارتفاع

محاولة الاغتيال جاءت بينما أسواق المال العالمية في عطلة أسبوعية، فيما تعاود فتح تداولاتها، اعتبارًا من فجر الاثنين، وهو ما يعني أن أسواق السلع والعملات قد تفتح على ارتباك.

وبينما تراوح أسعار عقود الذهب الفورية عند 2411 دولارًا للأونصة بحسب إغلاق جلسة الجمعة، إلا أن صناديق الاستثمار بالمعدن الأصفر تتحضر لصعود الأسعار مع بداية جلسة الاثنين.

وما يفسر توقعات الصناديق بارتفاع أسعار الذهب، أن بيتكوين كانت هي الملاذ الآمن الوحيد تقريبًا في يوم محاولة الاغتيال، من بين الأصول الاستثمارية للسلع والمؤشرات، بينما البقية كانت في عطلة أسبوعية.

وطالما أن بيتكوين صعدت بقوة، فإن أسعار الذهب -وفق مديري الصناديق- يتوقعون ارتفاعًا ولو مؤقتًا في جلسة الاثنين، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ستبقى رهن تطورات محاولة الاغتيال.

مؤشر الدولار

وليس فقط الذهب الذي قد يسجل زيادة في بداية جلسة الجمعة، لكن المتداولين أيضًا يترقبون صعود مؤشر الدولار الأمريكي، والسبب أن العملة الأمريكية ستحذو حذو الذهب كملاذ آمن.

ويصعد مؤشر الدولار مع زيادة الطلب عليه في حال وجود أية مخاطر جيوسياسية، وهو ما ينطبق على محاولة اغتيال مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.