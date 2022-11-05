الذهب يتقدم صادرات السودان بعائد 1.4 مليار دولار

تقدم معدن الذهب صادرات السودان حتى الربع الثالث من العام الحالي بعائد بلغ 1,614.9 مليار دولار وفق تقرير نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية الجمعة.

وأفادت أن الذهب تقدم صادرات السودان للتجارة الخارجية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2022.

وبحسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية والذي أصدره بنك السودان المركزي في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى أيلول/ سبتمبر 2022 بلغت صادرات السودان من الذهب 1,614.9 مليار دولار.

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك أردول، إن صادرات البلاد من الذهب ارتفعت بنحو 299 مليون دولار في الثلاث أشهر الماضية، بزيادة تجازوت الـ90 مليون دولار عن العام الماضي.

واعتبر أردول الخطوة بالداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني قبل أن تكون مؤشرا إيجابيا للجدية التي ظل يعمل بها قطاع المعادن في السودان، معربا عن تقديره لشركاء القطاع على الجهود المتعاظمة التي ظلوا يبذلونها رغم التعقيدات التي تمر بها البلاد.

وتوقع المدير العام لشركة الموارد المعدنية، أن يستمر المؤشر التصاعدي للذهب وتقدمه لقائمة صادرات البلاد الخارجية في ظل السياسات الناجحة التي تنتهجها الشركة السودانية للموارد المعدنية مسنودة بشركائها في القطاع وفي مقدمتهم وزارة المعادن.

ويحظى قطاع الذهب في السودان بإقبال كثيف من المواطنين الذين يعملون في التنقيب التقليدي إلى جانب المستثمرين في القطاع.

وتعتبر ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر إضافة إلى جنوب وغرب كردفان، المناطق الأكثر إنتاجا للذهب في السودان، حيث ينتشر فيها ملايين المنقبين بحثاً عن الذهب، بطرق تقليدية تعتمد على الحفر بالأيدي وتكسير الحجارة وطحنها ثم غسلها بوساطة مادة الزئبق عالية الخطورة قبل حرقها لاستخلاص الذهب.

وينتشر ملايين السودانيين أغلبهم من الشباب في الصحراء وبين الجبال، بحثاً عن الذهب الذي ينقبون عنه بطرق تقليدية، وسط ظروف بيئية عالية الخطورة غالباً ما تكلفهم حياتهم.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب حوالي 1550 طناً بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن.

وتشير بعض التقارير إلى أن الإنتاج الفعلي من الذهب في السودان يقدر بأكثر من 100 طن سنويا.