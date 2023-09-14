النفط عند أعلى مستوى خلال 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88% إلى 93.62 دولارًا، بحلول الساعة 15:24 بتوقيت غرينتش، ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذُ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8% إلى 89.09 دولار، ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر عند 90.26 دولارًا.

وكانت الأسعار قد تراجعت قليلاً بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الوقود أيضًا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.