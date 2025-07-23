محادثات أوروبية أمريكية جديدة حول الرسوم الجمركية

يجري كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، محادثات الأربعاء، مع نظيره الأمريكي هاوورد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية، بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية.

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ووفقا لـ"فرانس برس"، قال المتحدث أولوف جيل إنّ "الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة"، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأول من آب/أغسطس.

وأضاف "بموازاة ذلك، سنواصل الاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها اتخاذ تدابير مضادة إضافية" ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي يريد ترامب رفعها إلى 30 في المئة على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية بدءًا من أول أغسطس/آب.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا "لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس".