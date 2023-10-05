صندوق المناخ الأخضر يسعى لجمع أموال من الدول المانحة

تجتمع أغنى دول العالم، الخميس، في مدينة "بون" الألمانية، حيث قد تُعلن عن المبالغ التي ستستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتّجه الأنظار نحو الولايات المتحدة التي لم تكشف شيئًا عن نيتها في هذا الصدد حتى الآن.

انبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرم في 2015، وهو يموّل ألواحًا شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفلبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.

وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وقُدمت التزامات بأكثر من 12 مليارًا، بحسب الصندوق. لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله البالغ حاليًّا 17 مليار دولار، إلى 50 مليارًا بحلول العام 2030.