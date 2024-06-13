الدولار يتراجع.. والين ينتظر اجتماعا مهما

واصلت عملات رئيسة مكاسبها، اليوم الخميس، مقابل الدولار الذي تضرر بفعل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، باستثناء الين الذي سجل تراجعا قبل اجتماع بنك اليابان، وفق رويترز.

يأتي هذا بعدما أشار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة فترة من الوقت.

وسجلت العملات مكاسب أكبر في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي، الذي أظهر استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو/أيار مقابل توقعات السوق بارتفاع 0.1 بالمئة.

وقلصت العملات مكاسبها بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وانخفض متوسط توقعات صناع السياسات لعدد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط، من ثلاثة في مارس/آذار.