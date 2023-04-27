الأرجنتين تتخلى عن الدولار في تعاملاتها مع الصين

أعلنت الأرجنتين أنها ستبدأ في شهر أيار/مايو المقبل تسديد ثمن وارداتها الصينية بعملة "اليوان" الصينية بدلا من الدولار الأمريكي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وجاء الإعلان خلال لقاء بين وزير الخارجية الأرجنتيني سيرجيو ماسا، والسفير الصيني في "بوينوس آيريس" زو شياولي، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأرجنتينية.