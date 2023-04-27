الأرجنتين تتخلى عن الدولار في تعاملاتها مع الصين

الأرجنتين تتخلى عن الدولار في تعاملاتها مع الصين

إرم نيوز

أعلنت الأرجنتين أنها ستبدأ في شهر أيار/مايو المقبل تسديد ثمن وارداتها الصينية بعملة "اليوان" الصينية بدلا من الدولار الأمريكي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وجاء الإعلان خلال لقاء بين وزير الخارجية الأرجنتيني سيرجيو ماسا، والسفير الصيني في "بوينوس آيريس" زو شياولي، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأرجنتينية.

وقعت الأرجنتين اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الصين في 2022، بهدف تعزيز العملة المحلية "البيزو"

وأوضح ماسا أن "الأرجنتين ستبرمج جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل،

وبأن هذه الآلية ستحل مكان استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.

واتهمت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاثاء، المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقر قيمة "البيزو" مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.

الأرجنتين تتخلى عن الدولار في تعاملاتها مع الصين
روسيا تدرس مقترحا لشراء ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقعت الأرجنتين اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الصين، ووفقًا للرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العملة المحلية "البيزو".

وتتجه العديد من دول العالم تدريجيا إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية.

اقتصاد
الأرجنتين

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com