الأرجنتين تتخلى عن الدولار في تعاملاتها مع الصين
أعلنت الأرجنتين أنها ستبدأ في شهر أيار/مايو المقبل تسديد ثمن وارداتها الصينية بعملة "اليوان" الصينية بدلا من الدولار الأمريكي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وجاء الإعلان خلال لقاء بين وزير الخارجية الأرجنتيني سيرجيو ماسا، والسفير الصيني في "بوينوس آيريس" زو شياولي، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأرجنتينية.
وأوضح ماسا أن "الأرجنتين ستبرمج جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل،
وبأن هذه الآلية ستحل مكان استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.
واتهمت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاثاء، المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقر قيمة "البيزو" مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقعت الأرجنتين اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الصين، ووفقًا للرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العملة المحلية "البيزو".
وتتجه العديد من دول العالم تدريجيا إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية.