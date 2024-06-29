حريق محدود في مصفاة الزور بالكويت

اندلع حريق محدود، اليوم السبت، في مصفاة الزور بالكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ونقلت كونا عن المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" علي العجمي، أن الحريق اندلع بإحدى مناطق التخزين التابعة للمصفاة دون أي تأثير على الإنتاج.

وقال العجمي إن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين.

وأعلنت شركة "كيبك" الحكومية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها "بنجاح وبصورة آمنة".

وتعتبر المصفاة الأحدث في الكويت وزادت كلفتها عن 16 مليار دولار، وتنتج منتجات مختلفة منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5٪، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.

وبهذه الخطوة تكون قدرة الكويت التكريرية قد ارتفعت إلى 1.415 مليون برميل يوميا.