"لوفيغارو": نحو نصف الشركات السويسرية الكبرى ضحية للهجمات السيبرانية

أظهرت دراسة أن نحو نصف الشركات السويسرية الكبرى كانت بالفعل ضحية للهجمات الإلكترونية، لافتة إلى وجود علاقة بين حجم الشركة ومخاطر الهجمات الإلكترونية.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن شركة ديلويت وجامعة العلوم التطبيقية في لوسيرن التي أجرت الدراسة الاستقصائية إن 45% من الشركات السويسرية التي تضم 250 موظفًا أو أكثر تأثرت بالفعل بهجوم إلكتروني واحد على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة شملت 400 من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ تعرضت نحو 18% من الشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً لهجوم خطير.

وأضافت أن "الشركات الكبرى لديها تعرض عالمي أكبر ومنطقة استهداف محتملة أوسع لمجرمي الإنترنت"، مشيرة إلى أن "الشركات الصغيرة قد تكون أقل ميلاً لإبلاغ مجلس إدارتها".

بدوره، قال فلوريان شوتز المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية السيبرانية في سويسرا، إن جميع الشركات معرضة للخطر، بغض النظر عن حجمها وقطاعها، موضحا أن "العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لاتخاذ تدابير فعالة للأمن السيبراني، فهي غير مستعدة بما فيه الكفاية، ولاسيما أن خبراتها وبنيتها التحتية محدودة أو غير موجودة".