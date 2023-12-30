أوكرانيا تعلن تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في آب/أغسطس.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل تلك الشحنات، وأعرب عن "امتنانه" للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر في ظل الحرب في بلاده.