أوكرانيا تعلن تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر البحر الأسود
أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في آب/أغسطس.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل تلك الشحنات، وأعرب عن "امتنانه" للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر في ظل الحرب في بلاده.
وأنشئ هذا الممر في آب/أغسطس لربط موانئ جنوب أوكرانيا ومضيق البوسفور، بعد أسابيع من تعليق موسكو اتفاق الحبوب المبرم بين البلدين المتحاربين.
وأتاح الاتفاق تصدير 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود في عام واحد.
وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أشاد بالنجاحات البحرية لبلاده، قائلاً إن قواته "بسطت سيطرتها على البحر" هذا العام.