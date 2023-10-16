الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهر مع تصاعد مخاوف المستثمرين من الحرب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل و"حماس"، التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3%% في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة الـ0102 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.
وسجّل الذهب، الذي يُنظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ الـ20 من سبتمبر/أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.
وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حماس، لكن يتعيّن أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.
وأدّت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.