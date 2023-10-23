اتفاق لاستحواذ مجموعة "شيفرون" على منافستها "هيس"‎



تعتزم شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة الاستحواذ على منافستها "هيس" لقاء مبلغ قدره 53 مليار دولار بموجب صفقة شاملة، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان مشترك، الإثنين.

وتعد عملية الاستحواذ الضخمة الأخيرة ضمن صفقات الاندماج المبرمة في قطاع الطاقة الأمريكي وتأتي بعد أقل من أسبوعين على الإعلان، بأن "إيكسون موبيل" ستستحوذ على شركة "بايونير" في تكساس لإنتاج النفط الصخري لقاء مبلغ قدره حوالي 60 مليار دولار.

ويقدّر اتفاق "شيفرون" أسهم "هيس" بـ53 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الشركة الإجمالية مع الديون 60 مليار دولار، بحسب البيان.