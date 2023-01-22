مداهمات واعتقالات.. هل تكبح الإجراءات الأمنية جنون الدولار في العراق؟

أثارت الإجراءات الأخيرة، للحكومة العراقية، تساؤلات عن قدرتها، على مواجهة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، مقابل الدينار، وسط دعوات لوضع حلول عاجلة.

واقتحمت قوة من وزارة الداخلية السبت، بورصتي الكفاح والحارثية، وسط بغداد، واعتقلت عددًا من المضاربين بعملة الدولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة"، مضيفة أن "هذه العملية لم تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".