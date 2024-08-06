ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وفق رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0354 بتوقيت غرينتش.

وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ الـ 26 من يوليو/ تموز في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2449.50 دولار.

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ورفض صناع السياسات في المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو/ تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضاً من أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.

ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70 في المئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول.

وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطاً على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 27.23 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.2 في المئة إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المئة إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2018 أمس الاثنين.