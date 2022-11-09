مصر تطلق أول سوق أفريقية لإصدار وتداول "شهادات الكربون"

أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم.

وقال مجلس الوزراء المصري عبر بيان: "تعد السوق الأفريقية لشهادات الكربون منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها".

وتساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

وستعمل جميع الجهات ذات الصلة، كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديدة، عبر تبني سلسلة القيمة التي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديدة والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.

وتنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق إصدار الإطار العام المنظم للسوق الجديدة، وذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ سعادته بإطلاق مصر لأول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيداً "بالدور الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في ترجمة سريعة لشعار قمة المناخ هذا العام، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".

وأشار إلى أن "إطلاق السوق الطوعية الجديدة يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني، بالإضافة إلى أن السوق الجديدة تأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتتبناها وتنفذها الإدارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعهدت الحكومة المصرية بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الطموح".