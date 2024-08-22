قطاع الصحة وتوقعات خفض الفائدة يُنعشان أسهم أوروبا | إرم نيوز

قادت أسهم الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة صعود المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط ترحيب المستثمرين بتزايد احتمالات خفض البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4%، محققا مكاسب لثاني يوم على التوالي، ليغلق عند أعلى مستوى هذا الشهر، وفقًا لوكالة "رويترز".

وارتفع قطاع البيع بالتجزئة إلى قمة المؤشر، مدعوما بقفزة 11% في أسهم "جيه.دي سبورتس" بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية تحسنا في نمو المبيعات الأساسية في الربع الثاني.

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وارتفعت أسهم شركة الأدوية السويسرية "سيجفريد هولدينج" 7% بعد نتائج النصف الأول التي جاءت أفضل من المتوقع، كما صعدت أسهم شركة "بيوميريو" نحو 6%، بعد توصية بنك "يو.بي.إس" بشراء أسهم الشركة الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية.

وسجّل قطاع الرعاية الصحية رقمًا قياسيًا مرتفعًا بفضل ارتفاع أسهم "نوفو نورديسك"، الشركة الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، 2.4%.

ومع مراهنة المتعاملين في السوق على نطاق واسع على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في سبتمبر/أيلول المُقبل، قد يوفر هذا دفعة جديدة لأصول المخاطرة على مستوى العالم.

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وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز الماضي أن صنّاع السياسات لا يرون أي حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، لكنهم ألمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر/أيلول المُقبل؛ بسبب مخاوف النمو.

وأظهرت مجموعات بيانات مختلفة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو حقق قوة مفاجئة في أغسطس/آب الجاري، مما قد يضعف التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أخريين.

كما عزز تباطؤ نمو الأجور المتفاوض عليها في الربع الماضي حجة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المُقبل.

وينتظر المستثمرون أيضا تعليقات صنّاع السياسات في ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع، أملا في أن يبدأ البنك المركزي الأكثر نفوذا في العالم، مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، دورة خفض لأسعار الفائدة الشهر المقبل.