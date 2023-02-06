بسبب الزلزال.. كردستان العراق يوقف مؤقتا تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي
قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين، إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن تصدير النفط سيُستأنف بعد "الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 912 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف، جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط تركيا.
وأضاف أردوغان أنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ العام 1939، وأن 2818 مبنى انهار.
وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، قد أعلن فجر اليوم الإثنين، أن زلزالًا مدمرًا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4.17 صباحا، الـ(01.17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.