بسبب الزلزال.. كردستان العراق يوقف مؤقتا تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي

قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين، إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تصدير النفط سيُستأنف بعد "الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب".