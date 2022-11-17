تقرير: خلاف أوروبي حول تحديد حد أقصى لأسعار الغاز

ذكرت شبكة أخبار أوروبية، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال عاجزة عن تحديد حد أقصى لأسعار الغاز إثر توقف الإمدادات الروسية؛ بسبب الخلافات بين الأعضاء.

وفي الشهر الماضي، حددت المفوضية الأوروبية مقترحات لإدخال سقف سعر ديناميكي للغاز المستورد، وتركت تفاصيل كيفية القيام بذلك لوقت لاحق، قائلة إنها تحتاج أولا إلى مدخلات من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقالت شبكة "يورو اكتيف" التي تتخذ من بروكسل مقرا لها: "مع بقاء سبعة أيام قبل اجتماع 24 الشهر الجاري لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لم تقدم مفوضية بروكسل بعد اقتراحا تشريعيا رسميا بشأن هذه المسألة".

وأضافت: "وبدلا من ذلك، عمم المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي ورقة غير رسمية أخرى على عواصم الاتحاد الأوروبي تحدد الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه آلية تصحيح أسعار الغاز، وتبرز أيضا مزايا ومخاطر مثل هذا الإجراء".

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية التي تصوغ سياسات الاتحاد الأوروبي، ستقترح سقفا بعد اجتماع لوزراء الطاقة الذين من المتوقع أن يصدروا تعليمات للسلطة التنفيذية بالاتحاد للمضي قدما في الاقتراح.

وأضاف قادري سيمسون: "سوف نتحرك بسرعة وسنقدم اقتراحا قانونيا فورا بعد أن يفوضنا الوزراء للقيام بذلك".