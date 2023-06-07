اكتمال مشروع للطاقة الكهروضوئية في السعودية خلال يونيو الجاري
يكتمل خلال شهر حزيران/يونيو الجاري مشروع للطاقة الكهروضوئية في السعودية، والذي تنفذه المملكة بشراكة صينية ضمن مشروع لمرافق الطاقة الذكية المتكاملة يمثل جزءًا مهمًا من مشروع البحر الأحمر للمملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، عن ما تشاو، أحد كبار المسؤولين الإداريين بشركة النهر الأصفر المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية التابعة للشركة الوطنية للاستثمار في الطاقة بالصين، والتي تتشارك مع شركة سعودية في تنفيذ المشروع، قوله في مقالة خاصة إن من المتوقع أن يكتمل مشروع الطاقة الكهروضوئية في السعودية خلال الشهر الجاري.
وكشفت شركة "النهر الأصفر"، أن مشروع مرافق الطاقة الذكية المتكاملة يتكون من خمسة أجزاء، وهي توفير الطاقة المتجددة، معالجة مياه الصرف الصحي، تحلية مياه البحر، معالجة النفايات الصلبة، وتبريد المناطق بالطاقة المتجددة دون الاعتماد على أي مصدر آخر، بهدف تقليل انبعاثات الكربون، وإعادة تدوير المياه العذبة، إلى جانب تسريع التحول الأخضر.
وأوضح ما تشاو، أن مشروع مرافق الطاقة الذكية المتكاملة يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يساهم المشروع في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 567 ألف طن، ومعالجة حوالي 11 ألف طن من النفايات الصلبة سنويًا، كما يمكن لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي معالجة حوالي 18 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا.
وقال إن المشروع سيعزز عائدات السياحة السعودية من خلال اقتصاد دائري منخفض الكربون، ما سيسهم في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، ورفع معدل التوظيف، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منخفضة الكربون.
وأكد ما تشاو أن المشروع يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، وتعميق التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين الصين والسعودية.
وكانت شركة النهر الأصفر قد وقعت في نوفمبر عام 2022، مذكرة تفاهم مع شركة مان إينرجي الإماراتية، للتعاون في تطوير وبناء مشاريع طاقة متجددة وأخرى للطاقة الذكية المتكاملة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الصين والدول العربية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
ونقلت "شينخوا" عن مدير عام شركة النهر الأصفر، يوي مياو، قوله إن الدول العربية تتمتع بإمكانات هائلة لتحول الطاقة لأنها غنية بموارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأبدى استعداد الشركة لتسخير مزاياها التكنولوجية للتعاون مع مزيد من الدول العربية في تطوير الطاقة النظيفة والمساعدة على التحول الأخضر للتنمية الإقليمية.