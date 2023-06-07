اكتمال مشروع للطاقة الكهروضوئية في السعودية خلال يونيو الجاري

يكتمل خلال شهر حزيران/يونيو الجاري مشروع للطاقة الكهروضوئية في السعودية، والذي تنفذه المملكة بشراكة صينية ضمن مشروع لمرافق الطاقة الذكية المتكاملة يمثل جزءًا مهمًا من مشروع البحر الأحمر للمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، عن ما تشاو، أحد كبار المسؤولين الإداريين بشركة النهر الأصفر المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية التابعة للشركة الوطنية للاستثمار في الطاقة بالصين، والتي تتشارك مع شركة سعودية في تنفيذ المشروع، قوله في مقالة خاصة إن من المتوقع أن يكتمل مشروع الطاقة الكهروضوئية في السعودية خلال الشهر الجاري.

وكشفت شركة "النهر الأصفر"، أن مشروع مرافق الطاقة الذكية المتكاملة يتكون من خمسة أجزاء، وهي توفير الطاقة المتجددة، معالجة مياه الصرف الصحي، تحلية مياه البحر، معالجة النفايات الصلبة، وتبريد المناطق بالطاقة المتجددة دون الاعتماد على أي مصدر آخر، بهدف تقليل انبعاثات الكربون، وإعادة تدوير المياه العذبة، إلى جانب تسريع التحول الأخضر.