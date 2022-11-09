وزير الطاقة التشيكي: جهود أوروبا لمنع أزمة الطاقة "بطيئة"



حذر وزير الطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا، اليوم الأربعاء، من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تتصرف ببطء شديد لمنع تفاقم أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وأشار سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه حتى الآن لخفض الطلب على الغاز وبناء بنية تحتية جديدة للطاقة، في أعقاب التخفيضات الروسية للإمدادات الأوروبية، أسهم في منع أزمة حادة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لكن ينبغي على الاتحاد أن يستمر بوتيرة أسرع أو المخاطرة بأضرار اقتصادية من شأنها تقويض الدعم العام لأوكرانيا".

وأضاف: "نحن بحاجة للحفاظ على السلام الاجتماعي، وبحاجة للحفاظ على الاقتصادات نشطة، ونحن بحاجة أيضا للتأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون قادرًا أساسًا على خلق اضطرابات اجتماعية أو إفلاس أو ركود الاقتصاد الأوروبي، لأن كل ما استثمرناه حتى الآن في مساعدة أوكرانيا سوف يختفي".

ووفقا للصحيفة، توقفت جهود حل أزمة الطاقة، إذ إن حكومات الاتحاد الأوروبي على خلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن استحداث حد أقصى لسعر الغاز يمكن أن يمنع الأسعار من العودة إلى مستويات الصيف القياسية المرتفعة.

وقال سيكيلا إنه يشعر "بخيبة أمل" لأنه على الرغم من الطلبات المتكررة من الدول الأعضاء، لم تقدم المفوضية حتى الآن تفاصيل حول كيفية عمل سقف لأسعار الغاز.

ولفتت الصحيفة إلى أن ألمانيا والدنمارك وهولندا تعارض مثل هذا الحد الأقصى - وهو جزء من مجموعة من المقترحات قيد المناقشة لخفض أسعار الغاز - ما لم يكن هناك يقين بأنه لن يزيد الاستهلاك أو يخاطر بإرسال الإمدادات إلى مكان آخر.

وتشمل التدابير الأخرى في التشريع نظامًا جديدًا للطلب على الغاز، بحيث يمكن للاتحاد الأوروبي توحيد قوته الشرائية لاستيراد الإمدادات كما فعل خلال جائحة كورونا.

لكن سيكيلا قال إنه يخشى أن البند الغامض المتعلق بإدخال حد أقصى للسعر لن يكون كافيا لإرضاء "أقلية معطلة" من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا واليونان، التي هددت بتأجيل جميع المقترحات حتى تقدم المفوضية تقريرا أكثر تفصيلا.

وأوضحت الصحيفة أن تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بعث رسالة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الإثنين، قال فيها إن المواطنين والصناعة يتوقعون "إقرارا سريعا لنتائج ملموسة" ويجب تقديم مقترحات للحد الأقصى للسعر "في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن يناقش السفراء الأوروبيون أحدث مجموعة من المقترحات الجمعة، قبل اجتماع لوزراء الطاقة في 24 الشهر الجاري للموافقة على التشريع قبل نهاية العام.

لكن سيكيلا قال إنه مستعد للدعوة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية الإضافية حسب الضرورة لإنهاء المأزق والمضي قدمًا في التشريع.

وانخفضت أسعار الغاز أخيرا بفضل فترة من الطقس المعتدل وامتلاء مرافق التخزين في جميع دول الاتحاد بأكثر من 95% في أعقاب موجة شراء في الصيف.

لكن سيكيلا حذر من أن "القصة لم تنته بعد"، مضيفا: "يجب أن نبدأ في التفكير في الشتاء القادم لأن إمدادات الغاز عبر الأنابيب من روسيا قد تنخفض إلى ما يقرب من الصفر، بينما يمكن للصين شراء المزيد من الغاز المسال مع تخفيف الإغلاق بسبب كورونا".