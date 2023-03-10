تغير طفيف بأسعار النفط.. واستمرار المخاوف من رفع الفائدة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبًا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجلت 81.72 دولار للبرميل.