السعودية: استقرار سعر النفط يشير إلى أن سياسة "أوبك+" صائبة

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن استقرار سعر النفط يشير إلى أن المملكة كانت على صواب في موقفها خلال الخلاف مع الولايات المتحدة العام الماضي بشأن قرار تحالف "أوبك+" خفض مستهدفات إنتاج الخام.

وقال ابن فرحان إن بلاده، أكبر مصدر للنفط في العالم، "تتحمل مسؤولية مواصلة إحلال الاستقرار في أسواق النفط والاقتصادات العالمية، وأنها ستدخل في حوار قوي مع حليفتها التقليدية واشنطن لمواصلة حل أي قضايا".

وأشار الوزير إلى أن السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة لكن هناك حاجة لضمان إمكانية الاعتماد على أشكال الطاقة التقليدية في الوقت نفسه.