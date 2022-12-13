تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بسقف السعر، والتي تسببت الأسبوع الماضي في ازدحام مروري لناقلات النفط في مضيقيها.
وقالت مديرية الشؤون البحرية، وهي هيئة عامة مرتبطة بوزارة النقل التركية، في بيان: "المحادثات مع محاورينا أفضت إلى استئناف التجارة البحرية وفق مسارها المعتاد".
وأضاف البيان: "22 ناقلة من أصل 26، كانت تنتظر بسبب عدم إبرازها بوليصة تأمين، قدمت هذه الوثيقة، وعبرت 19 منها، ولم يتبق سوى 4 سفن يتعين عليها تقديم وثيقة التأمين".
وتشكل الازدحام على خلفية آلية سقف الأسعار الذي أقره الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا، والذي ينص على تسليم الخام المباع بسعر 60 دولارا للبرميل كحد أقصى حصرا، ويحظر على الشركات تقديم خدمات النقل البحري، ولا سيما التأمين، في حال زاد ثمنه على هذا الحد.
وتطبيقا لهذا القرار، طلبت تركيا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر من السفن الراغبة في استخدام مضيقيها إثباتا ملموسا على وجود تأمين "الحماية والتعويض".
وعملت السلطات التركية مع الدبلوماسيين وشركات التأمين الأوروبية على التوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف.