تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بسقف السعر، والتي تسببت الأسبوع الماضي في ازدحام مروري لناقلات النفط في مضيقيها.

وقالت مديرية الشؤون البحرية، وهي هيئة عامة مرتبطة بوزارة النقل التركية، في بيان: "المحادثات مع محاورينا أفضت إلى استئناف التجارة البحرية وفق مسارها المعتاد".

وأضاف البيان: "22 ناقلة من أصل 26، كانت تنتظر بسبب عدم إبرازها بوليصة تأمين، قدمت هذه الوثيقة، وعبرت 19 منها، ولم يتبق سوى 4 سفن يتعين عليها تقديم وثيقة التأمين".