صادرات إيران من النفط الخام في أعلى مستوى خلال 5 أعوام

سجّلت صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام مستويات مرتفعة جديدة في 2023، هي الأعلى، منذ 2018، رغم العقوبات الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن شركات استشارية، وبيانات شحن، ومصدر مطلع.

وصادرات طهران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2018، من اتفاق نووي موقع العام 2015.

وأعاد ترامب فرض عقوبات على الصادرات بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون، إن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع إيران لتفصيل خطوات من شأنها الحد من البرنامج النووي.

وأظهرت بيانات "كبلر"، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميًا، في أيار/ مايو، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018.

وبلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميًا، في 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقالت إيران، في أيار/مايو، إنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يوميًا.