بوتين يبحث اتفاق أوبك+ مع ولي العهد السعودي

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.

وذكر الكرملين في بيان أن "الزعيمين عبرا عن رضاهما عن مستوى التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وقال الكرملين "كان الاتصال وديا وبناء ومفيدا، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على بناء الروابط في مجالات محددة من التعاون".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن منتجو النفط في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج الخام بحوالي 1.16 مليون برميل يوميا.