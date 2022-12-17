ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال

تدشن ألمانيا، اليوم السبت، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذه المادة -على الأمد القصير- ما زال غير مؤكد.

وستُجرى المراسم برئاسة المستشار أولاف شولتس على متن السفينة "هو إيسبيرانزا" الراسية، منذ الخميس، على المنصة الجديدة في "فيلهلمسهافن" على شواطئ بحر الشمال.

والسفينة محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي الاستهلاك لمدة سنة لـ" 50 ألف منزل" وسيبدأ تسليمها في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وستقام 5 محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين.

وهناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية "توتال-اينيرجيز" في لوبمين (شمال) جاهز، لكنه ينتظر تراخيص إدارية.

ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز، مما يبعد - في الوقت الراهن - سيناريوهات كارثة نقص كبير كان يجري الحديث عنه قبل أشهر فقط.