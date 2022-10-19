بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن إستراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وقد يفقد الرئيس بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودعا الرئيس الأمريكي الذي يأمل خفض أسعار الوقود، الشركات الأمريكية إلى زيادة إنتاجها من النفط على أراضي الولايات المتحدة.

وقال بايدن من البيت الأبيض إن على الولايات المتحدة "أن تزيد بشكل منطقي الإنتاج الأمريكي من النفط"، وذلك بعدما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الإستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام.