بأكثر من دولارين.. النفط يهبط بسبب اضطرابات القطاع المصرفي

هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهرا وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلًا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو/ أيار 2.32 دولار أو 3.2% إلى 70.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وهوى مزيج "برنت" الأسبوع الماضي بنحو 12% في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر/ كانون الأول.

كما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان 2.15 دولار أو 3.2% إلى 64.59 دولار للبرميل.