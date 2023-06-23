مباحثات روسية بحرينية في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة

أعلنت رئاسة الوزراء الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور البحرين، بحث مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عدة مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الروسية على موقعها الرسمي: "ناقش الطرفان التعاون في شكل (أوبك+)، وآفاق عمل شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع التعدين والاستكشاف في البحرين".

وأضاف البيان بأنه "تم بحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، فضلا عن قضايا توريد المعدات الصناعية، والتعاون في مجالات التجارة والزراعة، والرياضة والعلوم والثقافة".