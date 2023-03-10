الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لخفض استخدام الطاقة بحلول 2030

وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول العام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7 بالمئة من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.

وسيتم إرسال الاتفاق الآن إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكليا للموافقة على القانون دون أي تغييرات.